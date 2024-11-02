Van'da Minibüs Takla Attı: 3 Yaralı
Edremit ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Van'ın Edremit ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 DC 030 plakalı Ford Transit minibüsün takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN