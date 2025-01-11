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Van'da Minibüs Takla Attı: 2 Yaralı

Van'da Minibüs Takla Attı: 2 Yaralı
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Van'ın Edremit ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan minibüs takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Van Gölü Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BB 2245 plakalı minibüs virajı alamayarak takla attı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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