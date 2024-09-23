Van'da Minibüs Takla Attı: 2 Yaralı
Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüsün takla atması sonucu sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza ilçeye bağlı Ünseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdülhakim Kaya yönetimindeki 46 KM 470 plakalı Ford transit minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki bulunun şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN