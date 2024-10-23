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Van'da Minibüs Kontrolden Çıktı, 1 Yaralı

Van'da Minibüs Kontrolden Çıktı, 1 Yaralı
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Van'ın Muradiye ilçesinde bir minibüsün kontrolden çıkarak tarlaya uçması sonucu sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde minibüsün kontrolden çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerindeki Ovapınar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YP 8721 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muradiye van

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