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Van'da Minibüs Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Van'da Minibüs Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Van'ın Saray ilçesinde, minibüsün kanala düşmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Van'ın Saray ilçesinde minibüsün kanala uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Edinen bilgiye göre kaza, akşama doğru Saray-Kapıköy D300 kara yolunda meydana geldi. Kamil Kaşka yönetimindeki 65 ABL 019 plakalı Ford Transit minibüsün seyir halindeyken yaklaşık 5 metrelik kanala düşmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Kaşka, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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