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Van'da Minibüs-Kamyonet Çarpışması: Ölü Sayısı 8'e Yükseldi

Van'da Minibüs-Kamyonet Çarpışması: Ölü Sayısı 8'e Yükseldi
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Van Gürpınar'da meydana gelen minibüs ve kamyonet çarpışmasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. 14 kişi yaralanırken, yaralılardan ikisi kurtarılamadı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında Erkan Koç yönetimindeki 06 BYD 614 plakalı kamyonet ile Dindar Engin yönetimindeki 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 14 kişi yaralanmıştı. Erkan Koç, Metin Kandemir, Mehmet Yacan, Selim Kaya, Fadıl Korkmaz ve Yıldız Erik olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Melike Alkaya, Meryem Aksu, Yunus Şimşek, Rukiye Kurt, Nazlı Aksu, Sabri Erik, Gülcan Kaya, Şaban Karadana, Dindar Engin, Umut Kanat, Ferhat Tan, Hasan Ovacık, Turan Toprak ve Sümbül Ağacanoğlu ise kentteki hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Gülcan Kaya ve minibüs sürücüsü Dindar Engin kurtarılamadı. Diğer 12 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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