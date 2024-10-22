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Van'da Lüks Araçta 290 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Van'da Lüks Araçta 290 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Van'ın Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, lüks bir aracın LPG tankında 290 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından lüks bir aracın LPG tankında 290 adet cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda Edremit ilçesinde tespit edilen lüks bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın LPG tankına gizlenmiş gümrük kaçağı 290 adet cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Kaçakçılık Politika Güvenlik Edremit 3-sayfa Suç Lpg van

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