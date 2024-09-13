Van'da Kuyuya Düşen Kişi Kurtarıldı

Van'da dün öğlen saatlerinde kuyuya düşen bir kişi, ekiplerin 4,5 saatlik arama çalışması sonucu düştüğü yerden kurtarılarak hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğlen saatlerinde Vali Mithatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Ali E. isimli bir kişi, "Şarjım bitiyor, kuyuya düştüm" dedikten sonra adres bilgisi alınmadan telefonun kapanması ile ekipler alarma geçti. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından telefon sinyalinden şahsın Vali Mithatbey Mahallesi'nde bir alanda olduğu tespit edilmesiyle bölgeye, ambulans, jandarma, Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Telefon sinyalinin geldiği alan taranarak yaklaşık 4,5 saatlik arama sonucu itfaiye ve polis ekipleri, şahsı düştüğü bir kuyuda buldu. İtfaiye ekipleri kuyuya indirdikleri merdivenle şahsı kaldığı yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - VAN