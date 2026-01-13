Van'da kuyumcunun altın ve paralarla kayıplara karıştı iddiası

Van'da uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanının açılmaması ve sahibine ulaşılamaması üzerine emanet para ve altın bırakan bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Kuyumcuya emanet para ve altın bıraktığını öne süren bazı vatandaşların kuyumcu dükkanının açılmadığını fark etmesi üzerine bölgede gerginlik çıktı. İddiaya göre, mağdur olduklarını belirten kalabalık bir grup, söz konusu kuyumcunun kardeşine ait olduğu öğrenilen başka bir kuyumcu dükkanına yönelerek iş yerine saldırdı. Olayın büyümesi üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı, hem saldırı olayı hem de kuyumcuyla ilgili iddiaların çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi. - VAN