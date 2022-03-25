Van'da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince 4 katlı bir evin zemin katında kullanılmayan iş yerinde düzenlenen operasyonda 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da polis ekiplerinin ' Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin düzenlediği operasyonda, 30 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, iş yeri sahibi şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - VAN