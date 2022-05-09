Van'da kopya düzeneği ele geçirildi - Haberler

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Van'da kopya düzeneği ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da kopya düzeneği ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda sınavda kopya düzeneği ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda sınavda kopya düzeneği ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "2-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; parada sahtecilik-resmi belgede sahtecilik ve 6114 SKM çerçevesinde sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen 2 adet kulaklık, 2 adet wi-fi cihazı, 2 adet kamera, 2 adet SIM kart, 1 adet yol izin belgesi ve 1 adet 100 dolar ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 4 olay bünyesinde 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık, Polis, Van, 3. Sayfa, Haberler

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