Van'da Kontrolden Çıkan Otomobil Sıhke Göleti'ne Uçtu

Van'da Kontrolden Çıkan Otomobil Sıhke Göleti'ne Uçtu
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Van'da virajı alamayan bir otomobil Sıhke Göleti'ne düştü. Kazada 2 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'da virajı alamayan otomobil Sıhke Göleti'ne uçtu: 2 yaralı

VAN - Van'da kontrolden çıkan bir otomobil, virajı alamayarak Sıhke Göleti'ne uçtu. Kazada hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde İpekyolu ilçesine Bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajı alamayarak Sıhke Göleti'ne uçtu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi, çevredeki vatandaşların ve ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarıldı. Hafif şekilde yaralandıkları belirlenen 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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