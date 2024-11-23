Van'da Konteyner Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Van'ın Tuşba ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Kalecik TOKİ yolu üzerinde bulunan M.C. isimli vatandaşa ait evin bahçesinde bulunan konteynerde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerinin müdahalesiyle konteyner söndürülürken, konteyner ve içerisinde bulunan malzemeler yanarak kullanılmaz hale geldi. - VAN