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Van'da Kaza: 2'si Ağır 8 Yaralı

Van'da Kaza: 2'si Ağır 8 Yaralı
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Van-Hakkari karayolu üzerinde meydana gelen kazada, bir kamyonet köpeğe çarpmamak için manevra yaparken karşıdan gelen 2 araca çarparak 2'si ağır 8 kişiyi yaraladı. Kaza sonrası bölgeye acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Van'da aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonete 2 aracın çarpması sonucu 2'i ağır 8 kişi yararlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 YY 200 plakalı Volkswagen Amarok marka kamyonet Hakkari istikametine seyir halinde iken aniden önüne çıkan köpeğe vurmamak için manevra yapmaya çalışsa da köpeğe vurarak karşı şeride geçti. Karşıdan gelen 65 ABV 272 plakalı Volkswagen marka hafif ticari kamyonet ile 36 AAE 274 plakalı Ford Transit marka minibüs kamyonete çarptı. Kazada 2'i ağır 8 kişi yaralandı, köpek ise telef oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma ve Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma başka bir kazaya sebebiyet vermemek için yolda geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hayvanlar Güvenlik Hakkari 3-sayfa Ulaşım trafik Yaşam Kaza van

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