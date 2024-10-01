Üye Girişi
Haberler

Van'da Kaybolan Öğrenci İçin Dalgıç Polisler Gölette Arama Yapıyor

Van'da Kaybolan Öğrenci İçin Dalgıç Polisler Gölette Arama Yapıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, yurt yemekhanesinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesinin ve arkadaşlarının büyük endişe yaşadığı genç kız için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Dalgıç polisler, Van Gölü'nde arama çalışmalarına katıldı.

Van'da 4 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş'i bulmak için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler Van Gölü'ne daldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Birinci Sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı. Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu. Ailesi ve arkadaşları büyük bir endişe içinde beklerken, polis ekipleri Rojin'in izini sürmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışmalarını Van YYÜ yerleşkesi kıyısında yoğunlaştı. Arama çalışmalarına bu kez Emniyetin dalgıç polisleri de katıldı. Ekipler, Van Gölü'ne dalış yaparak arama gerçekleştirdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Güvenlik 3-sayfa Eğitim Polis van

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: CHP'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi?

Yapıcıoğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek sözler: CHP'nin 6 okuna bu da eklenir mi?
Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis Tv canlı izle! 1 Ekim Meclis'te 28. Dönem 3. Yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında ne dedi? Eylül ayı enflasyonu kaç oldu? Eylül ayı enflasyonu açıklandı mı? ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });