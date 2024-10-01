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Van'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yeni kayıt yaptıran Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te sahile giderken kayboldu. Polis ekipleri, genç kızı bulmak için geniş çaplı arama çalışmaları yürütüyor.

Van'da 4 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i bulmak için emniyet güçleri seferber oldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Birinci Sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı. Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu. Ailesi ve arkadaşları büyük bir endişe içinde beklerken, polis ekipleri Rojin'in izini sürmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Polis her yeri didik didik arıyor

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışmalarını Van YYÜ yerleşkesi kıyısında yoğunlaştırırken, Bardakçı Mahallesi'ne de geçti. Ekipler, mahalledeki metruk yapıları ve sazlık alanları didik didik arıyor. Polis, her türlü ihtimali değerlendirerek, genç kızın bulunması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Ailesi de büyük bir umutla Rojin'den gelecek iyi bir haberi bekliyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Polis van

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