Van'da kardan dolayı kapanan 625 yoldan 469'u açıldı

Van genelinde 2 haftadan bu yana etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle kapanan 625 yerleşim yeri yolunun 469'u çalışma sonucu açılırken, kapalı bulunan Bahçesaray'da 24, Başkale'de 3, Çatak'ta 82, Erciş'te 18, Gevaş'ta 16, Gürpınar'da 12, İpekyolu'nda 1 ve Saray'da ilçesinde 3 olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinin yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. - VAN