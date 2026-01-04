Haberler

Van'da kardan dolayı kapanan 625 yoldan 469'u açıldı

Van'da kardan dolayı kapanan 625 yoldan 469'u açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van genelinde iki haftadır süren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kapanan 625 yolun 469'u açılırken, 156 yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Van genelinde 2 haftadan bu yana etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent genelinde kardan dolayı kapanan 625 yolun 469'u açıldı, 156'sının ise açılma çalışmaları devam ediyor.

Van genelinde 2 haftadan bu yana etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle kapanan 625 yerleşim yeri yolunun 469'u çalışma sonucu açılırken, kapalı bulunan Bahçesaray'da 24, Başkale'de 3, Çatak'ta 82, Erciş'te 18, Gevaş'ta 16, Gürpınar'da 12, İpekyolu'nda 1 ve Saray'da ilçesinde 3 olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinin yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro'nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi

Dünyanın konuştuğu fotoğraftaki detay satışları altüst etti
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü

İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Maduro'nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi

Dünyanın konuştuğu fotoğraftaki detay satışları altüst etti
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Bakanı vites yükseltti