Van'da Kar ve Buz Dolu Yol Şartları, Uçak Seferlerini İptal Etti

Van'da yollar buz pistine döndü

Van'da uçak seferleri iptal edildi

VAN - Van'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası birçok bölgede yollar kar ve buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 ila 4 dereceye kadar düştüğü kentte, kar yağışı etkisini artırarak kısa sürede çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Kent merkezinde yoğun şekilde etkili olan yağış, vatandaşlar ve sürücüler için zorlukları da beraberinde getirdi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Van, Bitlis ve Hakkari illerinde kar yağışının yoğun şekilde devam edeceği belirtildi. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde tipi, kar savrulması, karayollarında buzlanma ve don olaylarının görülebileceği ifade edilirken, sürücülere ve vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Edremit ilçesi Memur-Sen TOKİ mevkiinde yolların buzlanması, vatandaşlar için tehlikeli bir hal aldı. Buz pistine dönen yol nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının yetersiz olduğu kentte vatandaşlar, bölgede kazaların önüne geçilmesi için daha fazla çalışma yapılmasını talep etti.

Van'da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Adana, Ankara ve İstanbul'a planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal oldu.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 71, Başkale'de 19, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 17, İpekyolu'nda 12 ve Özalp ilçesinde ise 26 olmak üzere toplam 158 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

(YLM-MSA-Y)