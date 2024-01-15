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Van'da Kar Kapalı Yolda Solunum Sıkıntısı Yaşayan Hastaya Snowtrack Ambulansla Ulaşıldı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 65 yaşındaki hastaya yolların kapalı olması nedeniyle snowtrack ambulansla ulaşıldı. Kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye yetkiler tarafından snowtrack ambulans gönderildi. Hasta ilk müdahalenin ardından Bahçesaray Devlet Hastanesine başarıyla nakledildi.

VAN (İHA) – Van'ın Bahçesaray ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 65 yaşındaki hastaya yolların kapalı olması nedeniyle snowtrack ambulansla ulaşıldı.

Bahçesaray ilçesine bağlı İslam Mahallesi'nde solunum sıkıntısı yaşayan hasta için ambulans talebinde bulunuldu. Kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye yetkiler tarafından snowtrack ambulans gönderildi. Zorlu arazide snowtrack ambulansla hastaya ulaşan ekipler, burada hastaya ilk müdahalede bulundu.

Hasta ilk müdahalenin ardından Bahçesaray Devlet Hastanesine başarıyla nakledildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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