Van'da Kamyonette 82 Kilogram Skunk ve 40 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da Kamyonette 82 Kilogram Skunk ve 40 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Van'ın Gürpınar ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 82 kilogram skunk maddesi ve 40 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada tahtaların altına saklanmış yün çuvallarının içerisinde 82 kilogram skunk maddesi ile 40 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlık Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Gürpınar ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 82 kilogram skunk maddesi ile 40 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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