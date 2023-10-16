Van'da kamyonete arkadan çarpan minibüs yan yattı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsün kamyonete arkadan çarpması sonucu yan yattığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, vatandaşlar minibüsteki kişileri kurtardı.
Kamyonete çarpan minibüs böyle yan yattı
VAN - Van'da kamyonete arkadan çarpan minibüs yan yattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi TOKİ yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, önünde seyreden 48 AFY 759 plakalı Citroen marka kamyonete arkadan çarparak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar yan yatan minibüsün içerisinde bulunanları çıkardı. Kazada yaralanan olmazken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa