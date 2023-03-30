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Van'da kamyonet takla attı: 1 yaralı

Van'da kamyonet takla attı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Van'ın Edremit ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Gevaş-Edremit karayolu üzerindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı karşısında meydana geldi. Kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan 66 LV 866 plakalı kamyonet takla attı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Edremit Van 3. Sayfa Haberler

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