Van'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Van'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı
Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyonet şarampole yuvarlandı. Aynı aileden 4 kişi yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde Başkale'ye bağlı Albayrak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, virajlı yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden oldukları belirtilen 4 kişi yaralandı. Yaralılar Başkale Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından 2'si Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
