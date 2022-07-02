Van'da kamyonet kasasında 35 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da kamyonet kasasında 35 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da kamyonet kasasında 35 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolüne takılan kamyonette 35 kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolüne takılan kamyonette 35 kaçak göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Temmuz 2022 günü saat 10.00 sıralarında Gevaş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 34 plakalı kamyonet kasası içerisine gizlenmiş vaziyette ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 35 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen yakalandı. Olayda kullanılan araca el konulurken, araç sürücüsü S.M. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Gevaş Van 3. Sayfa Haberler

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