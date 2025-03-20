Van'da Kafes Avcılığına 43 Bin TL Ceza

Van'ın Erciş ilçesinde kafes avcılığı yapan kişiye 43 bin 619 lira idari para cezası kesilecek.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Erciş Şube Şefliği ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde yapılan yol kontrolleri esnasında, arazide çadır önünde kafesler içerisinde 2 canlı kınalı keklik tespit edildi. Kafes avcılığı yaptığı tespit edilen bir kişi hakkında 23 bin 619 TL idari para cezası ve 20 bin TL tazminat kararı alınacağı belirtilirken 2 kafes ve kınalı kekliklere el konuldu.

DKMP ekipleri, destekleri için Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı personeline çok teşekkür etti. - VAN