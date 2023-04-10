Van'da kafes avcılığı yapan 4 kişi jandarmaya takıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde kafes avcılığı yapan 4 kişi, avladığı 8 keklikle birlikte jandarmaya takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte kaçak avcılara yönelik arazide ortaklaşa çalışma yaptı. Yapılan faaliyet sırasında kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 4 şahıs hakkında tutanak düzenlenirken; 8 keklik, kafes ve tuzaklama malzemelerine el konuldu. Şahıslar hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekiplerine destekleri için teşekkür etti. - VAN