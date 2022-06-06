Van'da kaçakçılık yapan 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Haberler

Van'da polis ekipleri tarafından geçen hafta yapılan çalışmalar çerçevesinde kaçak olduğu değerlendirilen 580 paket sigara, 65 adet cep telefonu, 2 adet IMEI klonlama bilgisayarı ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 580 paket sigara, 65 adet cep telefonu, 2 adet IMEI klonlama bilgisayarı ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 6 olay çerçevesinde 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa