Van'da Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Malzeme Ele Ge geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 32 adet cep telefonu, 26 bin 754 paket sigara, 7 adet elektronik sigara, 24 kilogram açık tütün, 10 bin 160 adet içi doldurulmuş makaron, 8 bin adet boş makaron, 845 adet puro, 2 bin 450 adet muhtelif eşya (sigara sarma kağıdı v.s), 7 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda 2 adet uzun namlulu silah, 108 adet uzun namlulu fişeği, 2 adet av tüfeği, 24 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet tabanca, 49 adet tabanca fişeği, 3 adet silah parçası ele geçirilmiştir. TCK - 197 Parada Sahtecilik Suçundan; 455 adet 100 dolar, 6 adet 50 dolar, 3 adet 50 Euro, 2 adet 20 Euro ele geçirilmiştir. TCK - 241 Parada Sahtecilik Suçundan; 5 adet sim kart, 11 adet dekont, 6 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 35 olay kapsamında 48 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmış, 1 şahıs tutuklanmıştır" denildi. - VAN