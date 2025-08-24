Van'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçak bin 641 adet tabak-çanak, 292 adet cam bardak, 8 adet çadır ve 4 bin 452 adet kedi maması ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 18-24 Ağustos tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet olaylarında 4 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda bin 641 adet tabak-çanak, 292 adet cam bardak, 8 adet çadır ve 4 bin 452 adet kedi maması ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - VAN