Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 28 Şahıs Yakalandı, 2851 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 28 Şahıs Yakalandı, 2851 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Van'da yapılan 1 haftalık jandarma operasyonunda 28 kişi yakalanırken, kaçak sigara ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışma çerçevesinde 28 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 2 bin 851 paket kaçak sigara ile kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca 21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında kaçakçılık suçlarıyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde icra edilen 20 olayda, 28 şahıs yakalanmış olup, yapılan aramalarda 2 bin 851 paket kaçak sigara, 2 adet dedektör, 10 adet muhtelif kazı malzemesi kazma, kürek, keser ve 126 çift ayakkabı ele geçirildi. Olaylarla ilgili adli işlemler devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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