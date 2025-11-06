Haberler

Van'da Kaçak Sigara ve Malzeme Ele Geçirildi

Van'ın Saray ve Başkale ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bin 868 paket kaçak sigara ve 244 parça gümrüksüz kaçak eşya ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Saray ve Başkale ilçelerinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak sigara ve malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Saray ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Saray ilçesi Kapıköy ve Çaybağı mahalleleri mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 868 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler M.A.(18), İ.Ç. (29) ve Ö.D. (31) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır. Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde ise 244 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli Ç.D. (47) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
