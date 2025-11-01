Haberler

Van'da Kaçak Sigara ve Eşya Ele Geçirildi

Van'da Kaçak Sigara ve Eşya Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak sigara ve malzemeler ele geçirildi. İki farklı noktada yapılan yol kontrollerinde çok sayıda gümrüksüz ürün confiscated ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak sigara ve malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Gürpınar ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamaad, "Gürpınar ilçesi Güzelsu Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 600 paket gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli yabancı uyruklu Z.R.M. (49) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır. Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 130 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli M.A. (43) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti ile görüşme umut vericiydi

Erdoğan'dan DEM Parti görüşmesi sonrası yeni dönem mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Bitişikteki apartman yıkılınca Behiye teyze böyle kaldı!
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

İki ilin milli eğitim müdürü görevden alındı
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Bitişikteki apartman yıkılınca Behiye teyze böyle kaldı!
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor

Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog

AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar

İlçede deprem fırtınası! Güne korkutan sarsıntı ile uyandılar
Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! 3 gün sonra hava tersine dönüyor

Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! Bu tarihe dikkat
Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 koltuk parası alacak

Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 katı para alacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.