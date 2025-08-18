Van'da Kaçak Sigara Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, kaçakçılık suçları kapsamında 8 şüpheli yakalandı ve toplam 1,778 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 8 ayrı olayda 8 şüpheli yakalanırken, bin 778 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11-17 Ağustos tarihleri arasında kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 8 olayda 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise bin 778 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca bölge genelinde kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım

İş bırakan memurlar bakanlık önünde! Yaptırım tehdidine resti çektiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdağ'dan kulisleri hareketlendiren ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi

Bomba ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.