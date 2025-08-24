Van'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kiş yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 18-24 Ağustos tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı olaylarında 3 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet çekiç, 1 adet balyoz, 2 adet keser, 1 adet demir çivi, 1 adet murç ve 1 adet sökü demiri ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - VAN