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Van'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Erciş ilçesinde Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda harekete geçen polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Cep Telefonu Kaçakçılık Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Polis Erciş Hukuk van

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