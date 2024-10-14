Van'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 1 Gözaltı

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Erciş ilçesinde Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda harekete geçen polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - VAN