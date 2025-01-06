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Van'da Jandarmadan Suç Operasyonu: 43 Tutuklama

Van'da Jandarmadan Suç Operasyonu: 43 Tutuklama
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Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, değişik suçlardan toplam 43 kişi tutuklandı. 11 bin 312 devriye görevi icra edildi ve 277 şahıs yakalandı.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 43 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 11 bin 312 devriye görevi icra edildiği belirtildi. 270 bin 689 şahıs ve 259 bin 154 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 32, terör suçundan 2, hırsızlık suçundan 18, uyuşturucu madde suçundan 17, kaçakçılık suçundan 8, öldürme suçundan 6 ve diğer suçlardan 194 şahıs olmak üzere toplam 277 şahıs yakalanmış olup 43'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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