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Van'da Jandarmadan Suç Operasyonu: 14 Tutuklama

Van'da Jandarmadan Suç Operasyonu: 14 Tutuklama
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Van'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, çeşitli suçlardan 85 kişi yakalandı, bunlardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan devriyelerde 80 bin 213 şahıs ve 72 bin 14 araç kontrol edildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan 14 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde bin 798 devriye icra edildiği belirtildi. 80 bin 213 şahıs ve 72 bin 14 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 29, terör suçundan 2, hırsızlık suçundan 3, uyuşturucu madde suçundan 5, kaçakçılık suçundan 8 ve diğer suçlardan 38 şahıs yakalanmıştır. Toplam 85 şahıs yakalanmış olup 14'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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