Üye Girişi
Haberler

Van'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu, Cep Telefonu ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda uyuşturucu, cep telefonu ve kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Toplamda 58 olayda 109 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 3 kilo 530 gram esrar, 19 adet cep telefonu, 4 adet tarihi eser, 110 adet puro, 68 adet elektronik sigara ve 9 bin 201 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda uyuşturucu, cep telefonu ve kaçak sigara ele geçirdildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Toplam 58 olayda 109 şahsın yakalandığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan aramalarda; 3 kilo 530 gram esrar, 19 adet cep telefonu, 4 adet tarihi eser, 110 adet puro, 68 adet elektronik sigara ve 9 bin 201 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Van Valiliği Jandarma Van Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı

Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title