Van'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu, Cep Telefonu ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda uyuşturucu, cep telefonu ve kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Toplamda 58 olayda 109 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 3 kilo 530 gram esrar, 19 adet cep telefonu, 4 adet tarihi eser, 110 adet puro, 68 adet elektronik sigara ve 9 bin 201 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda uyuşturucu, cep telefonu ve kaçak sigara ele geçirdildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Toplam 58 olayda 109 şahsın yakalandığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan aramalarda; 3 kilo 530 gram esrar, 19 adet cep telefonu, 4 adet tarihi eser, 110 adet puro, 68 adet elektronik sigara ve 9 bin 201 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi. - VAN