Van'da Jandarma Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van'da Jandarma Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi
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Van'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 31 kişi yakalandı, çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlar kaçakçılıkla mücadele amacıyla sürdürülüyor.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 22 olayda 31 şahsın yakalandığı belirtildi. Yapılan aramalarda bin 688 paket kaçak sigara, 10 adet elektronik sigara, 40 paket puro, 18 adet cep telefonu, 2 adet dedektör, 5 litre alkol ile çeşitli malzemelerin ele geçirildiği, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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