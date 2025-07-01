Van'da Jandarma Operasyonunda 45 Tutuklama

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan 45 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 1-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 9 bin 981 devriye icra edildi. İcra edilen devriye esnasında 292 bin 514 şahıs ve 214 bin 243 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 102, hırsızlık suçundan 13, kasten öldürme suçundan 3, kaçakçılık suçundan 15, uyuşturucu madde suçundan 10, terör suçundan 2, diğer suçlardan 162 olmak üzere toplam 307 şahıs yakalanmış olup 45 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN