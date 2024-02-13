Van'da Jandarma Operasyonunda 32 Bin 764 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 32 bin 764 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca birçok kaçakçılık olayına müdahale edildi ve şahıslar yakalandı.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 32 bin 764 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 89 olaya müdahale ettiği belirtildi. 124 şahsın yakalandığı ve 6'sının tutuklandığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan aramalarda; 1 gram afyon sakızı, 15 gram metamfetamin, 50 adet puro, 2 adet extacy, 32 bin 764 adet sentetik ecza, 16 adet elektronik sigara, 11 bin 669 paket bandrolsüz kaçak sigara, 6 adet kaçak cep telefonu, 1 adet tabanca ele geçirilmiştir" denildi. - VAN