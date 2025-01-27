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Van'da Jandarma Operasyonunda 16 Tutuklama

Van'da Jandarma Operasyonunda 16 Tutuklama
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Van'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 79 şahıs yakalanmış, bunlardan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 2 bin 380 devriye ve 71 bin 691 şahıs kontrol edildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 16 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 2 bin 380 devriye icra edildiği belirtildi. 71 bin 691 şahıs ve 61 bin 458 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 6, hırsızlık suçundan 3, uyuşturucu madde suçundan 5, kaçakçılık suçundan 2 ve diğer suçlardan 63 şahıs olmak üzere toplam 79 şahıs yakalanmış olup 16'sı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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