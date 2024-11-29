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Van'da Jandarma Operasyonunda 14 Kişi Tutuklandı

Van'da Jandarma Operasyonunda 14 Kişi Tutuklandı
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Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı. Yapılan açıklamada, binlerce kişi ve araç kontrol edildiği bildirildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 2 bin 178 devriye icra edildiği belirtildi. 80 bin 958 şahıs ve 70 bin 522 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 5, terör suçundan 3, hırsızlık suçundan 2, uyuşturucu madde suçundan 5, kaçakçılık suçundan 3 ve diğer suçlardan 51 şahıs olmak üzere toplam 69 şahıs yakalanmış olup 14'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Atlı Jandarma Takım Komutanlığı ekiplerinin ise Özalp-Saray sınır hattında ülkeye yasadışı giriş ve kaçakçılık faaliyetlerini engellemek maksadıyla devriye faaliyeti icra edildiği bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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