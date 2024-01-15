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Van'da Jandarma Operasyonunda 14 Kişi Tutuklandı

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Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan 56 kişiden 14'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce kişi ve araç kontrol edildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda yakalanan 56 kişiden 14'ü tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 08 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 790 devriye icra edildiği, 93 bin 71 şahsın ve 109 bin 312 aracın kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, "Arandığı tespit edilen; gümrük kaçakçılığından 4, dolandırıcılıktan 10, hırsızlıktan 5, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 3 ve diğer suçlardan 34 şahıs olmak üzere toplam 56 şahıs yakalanmış olup 14'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Açıklamada, jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda ise yakalanan 5 kişinin cezaevine teslim edildiği belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Van Güvenlik Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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