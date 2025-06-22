Van'da Jandarma Operasyonu: 80 Şahıs Yakalandı, 2 Tutuklandı

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Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda değişik suçlardan aranan 80 şahıs yakalanmış, bunlardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Faaliyetler sırasında 75 bin 115 şahıs ve 72 bin 214 araç kontrol edildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan arandığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 16 Haziran 2025 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde toplam 2 bin 409 devriye icra edilmiş, 75 bin 115 şahıs ve 72 bin 214 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 24, hırsızlık suçundan 4, kaçakçılık suçundan 4, uyuşturucu madde suçundan 5 ve diğer suçlardan 43 şahıs olmak üzere toplam 80 şahıs yakalanmış olup, 5 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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