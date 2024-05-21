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Van'da Jandarma Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

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Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 8 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde binlerce kişi ve araç kontrol edildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 8 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 13 - 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 2 bin 268 devriye icra edildiği belirtildi. 75 bin 263 şahıs ve 73 bin 562 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 16, hırsızlıktan 6, terör suçundan 2, öldürme suçundan 1, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 4, diğer suçlardan ise 30 şahıs olmak üzere toplam 59 şahıs yakalanmış olup 8'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Van Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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