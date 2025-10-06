Van'da Jandarma Operasyonu: 61,9 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Haberler

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 61,9 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 61,9 kilogram skunk ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Yeşilbulak Mahallesi mevkisinde icra edilen operasyon neticesinde 61,9 kilogram skunk ele geçirilerek, şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
