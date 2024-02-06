Van'da Jandarma Operasyonu: 48 Kişi Tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda arandığı tespit edilen 48 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerde 8 bin 404 devriye icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen çalışmalarda 499 bin 403 şahıs ve 519 bin 294 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; gümrük kaçakçılığından 16, dolandırıcılıktan 52, hırsızlıktan 20, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 17, göçmen kaçakçılığından 4, terör örgütüne üye olmaktan 2 ve diğer suçlardan 140 şahıs olmak üzere toplam 251 şahıs yakalanmış olup 48'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN