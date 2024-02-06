Van'da Jandarma Operasyonu: 48 Kişi Tutuklandı
Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda aranan 48 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde binlerce devriye icra edildi ve yüzlerce kişi ve araç kontrol edildi. Toplamda 251 kişi yakalandı ve 48'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda arandığı tespit edilen 48 kişi tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerde 8 bin 404 devriye icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen çalışmalarda 499 bin 403 şahıs ve 519 bin 294 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; gümrük kaçakçılığından 16, dolandırıcılıktan 52, hırsızlıktan 20, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 17, göçmen kaçakçılığından 4, terör örgütüne üye olmaktan 2 ve diğer suçlardan 140 şahıs olmak üzere toplam 251 şahıs yakalanmış olup 48'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN