Van'da Jandarma Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde bin 865 devriye icra edildi ve 69 bin 513 kişi ile 62 bin 552 araç kontrol edildi.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 3 kişi tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 5- 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 865 devriye icra edildiği belirtilerek, "69 bin 513 şahıs ve 62 bin 552 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 16, terör suçundan 5, kasten öldürmeden 1 ve diğer suçlardan 23 şahıs olmak üzere toplam 45 şahıs yakalanmış olup 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN