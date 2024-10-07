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Van'da Jandarma Operasyonu: 25 Kişi Tutuklandı

Van'da Jandarma Operasyonu: 25 Kişi Tutuklandı
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Van'da yapılan jandarma operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 139 kişi yakalanırken, bunlardan 25'i tutuklandı. Operasyonlar sırasında 72 bin 854 kişi ve 70 bin 312 araç kontrol edildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 25 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 30 Eylül - 6 Ekim 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 993 devriye icra edildiği belirtildi. 72 bin 854 şahıs ve 70 bin 312 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 10, hırsızlıktan 5, yağmadan 3, cinsel 1, öldürme 3, diğer suçlardan 117 şahıs olmak üzere toplam 139 şahıs yakalanmış olup 25'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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